بسبب العاصفة الثلجية... مئات آلاف المنازل بدون كهرباء في شرق كندا

بسبب العاصفة الثلجية... مئات آلاف المنازل بدون كهرباء في شرق كندا

ما زالت مئات آلاف المنازل في كيبيك بدون كهرباء الجمعة بعد يومين من عاصفة ثلجية ضربت شرق كندا وأسفرت عن مقتل شخصين كما تسببت في أضرار مادية جسيمة خصوصًا في مونتريال.



وقالت شركة "إيدرو كيبيك" الموردة للكهرباء: "أعدنا التيار الكهربائي إلى أكثر بقليل من ثلث الأشخاص المتضررين من إنقطاع التيار الكهربائي الذي تسببت به العاصفة الجليدية".



وما زال نحو 630 ألف منزل بدون كهرباء صباح الجمعة، مقابل 1,1 مليون منزل خلال ذروة العاصفة.



وقال وزير الإقتصاد والطاقة في كيبيك بيير فيتزجيبون في مؤتمر صحافي صباح الجمعة: "نحن راضون للغاية لإدارة الأزمة من قبل إيدرو كيبيك".



وقدرت الشركة إعادة التيار الكهربائي إلى غالبية العملاء بحلول منتصف ليل الجمعة.