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قتيل وخمسة جرحى في هجوم بتل أبيب وإسرائيل تقرر تعبئة مزيد من قوات الاحتياط
أخبار دولية
2023-04-07 | 15:26
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قتيل وخمسة جرحى في هجوم بتل أبيب وإسرائيل تقرر تعبئة مزيد من قوات الاحتياط
قتيل وخمسة جرحى في هجوم بتل أبيب
لقي رجل ثلاثيني حتفه وأصيب خمسة آخرون مساء الجمعة في هجوم بوسط تل أبيب، بحسب حصيلة محدثة أعلنتها خدمة الإسعاف الإسرائيلية.
وعلى الإثر قررت الحكومة تعبئة واستدعاء مزيد من قوات الاحتياط لدى الشرطة والجيش.
وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة بتعبئة مزيد من احتياطيي قوات الشرطة الجيش.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو أن "رئيس الوزراء أصدر تعليماته للشرطة الإسرائيلية بتعبئة جميع وحدات شرطة الحدود الاحتياطية وأمر الجيش الإسرائيلي بتعبئة قوات إضافية لمواجهة الهجمات الإرهابية".
وقالت الشرطة في تصريح لوكالة فرانس برس إن ما وقع "هجوم دهس بسيارة ضد مدنيين" ووصفته بأنه "اعتداء إرهابي".
وأعلنت خدمة الإسعاف في بيان وفاة رجل ثلاثيني وإصابة خمسة أشخاص نقلوا إلى مستشفيات في منطقة تل أبيب بعد الهجوم في شارع كوفمان الرئيسي الممتد على طول الشاطئ.
وقالت إن جروح ثلاثة من المصابين متوسطة ومن بينهم فتاة تبلغ 17 عاما، وجروح الآخرين طفيفة.
وقالت خدمة الإسعاف في بيان إن "جميع الضحايا من السياح"، من دون مزيد من التفاصيل.
وقع الهجوم أثناء أسبوع عيد الفصح ووسط تصاعد العنف في الأيام الأخيرة في المنطقة.
في وقت سابق الجمعة، قتلت شقيقتان إسرائيليتان-بريطانيتان تبلغان 16 و20 عاما وأصيبت والدتهما بجروح خطيرة في هجوم في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ويأتي الهجومان بعد ضربات إسرائيلية في غزة ولبنان استهدفت مواقع لحركة حماس الإسلامية ردا على إطلاق عشرات الصواريخ على أراضيها.
أخبار دولية
تل أبيب
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