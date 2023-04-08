انطلاق المناورات العسكرية الصينية في مضيق تايوان

أطلقت الصين تدريبات عسكريّة تستمرّ ثلاثة أيّام في مضيق تايوان، أوضح الجيش الصيني أنّها تُشكّل "تحذيرًا صارمًا" موجّهًا إلى "القوّات الانفصاليّة" في الجزيرة.



وأوضح المتحدّث باسم الجيش شي يي في بيان أنّ "هذه العمليّات هي بمثابة تحذير صارم ضدّ التواطؤ بين القوى الانفصاليّة الساعية لاستقلال تايوان والقوى الخارجيّة، وضدّ أنشطتها الاستفزازيّة".



وأكد الجيش الصيني أنّ الهدف من التدريبات العسكريّة التي تستمرّ ثلاثة أيّام هو "الاستعداد القتاليّ" في مضيق تايوان وسط توتّر مع الجزيرة بعد اجتماع الرئيسة التايوانيّة تساي إنغ-وين مع رئيس مجلس النوّاب الأميركي.



وقالت قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني إنّ مناورات "السيف الحادّ المتّحد" ستستمرّ من 8 إلى 10 نيسان/أبريل وهدفها "الاستعداد القتالي".



وفي بيان لجيش التحرير الشعبي، قال المتحدّث باسم المسرح الشرقي الكولونيل شي يي، إنّ مناورات "السيف الحادّ المتّحد" ستشمل تدريبات دوريّة للشرطة في مضيق تايوان.



ويُجري الجيش الصيني الاثنين تدريبات بالذخيرة الحيّة في مضيق تايوان قرب ساحل مقاطعة فوجيان (شرق) المُواجهة للجزيرة، حسبما أعلنت السلطات البحريّة المحلّية السبت