كيف علّقت وزارة الدفاع التايوانية على المناورات الصينية؟

اعتبرت وزارة الدفاع في تايبيه أن التدريبات العسكرية الصينية تهدد "الاستقرار والأمن" في المنطقة، بعد أن أعلنت بكين عن مناورات تستمر ثلاثة أيام عقب عودة الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين من زيارة للولايات المتحدة.



ورأت وزارة الدفاع التايوانية أن الصين استخدمت زيارة الرئيسة تساي وعبورها في الولايات المتحدة ذريعة لإجراء تدريبات عسكرية تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.