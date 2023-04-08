تشاد تمهل سفير ألمانيا 48 ساعة لمغادرة أراضيها

طلبت الحكومة التشادية من السفير الألماني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة بسبب "سلوكه الفظّ" و"عدم احترامه الممارسات الدبلوماسية".



وقال المتحدث باسم الحكومة عزيز محمد صالح في بيان إن الحكومة "تطلب من يان كريستيان غوردون كريكه، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية ألمانيا الاتحادية، مغادرة الأراضي التشادية خلال 48 ساعة".



وأوضح مصدر في الخارجية الألمانية من جهته لوكالة فرانس برس أن الأسباب التي دفعت حكومة تشاد إلى إعلان سفيرنا في نجامينا شخصا غير مرغوب فيه، غير مفهومة أبدا، نحن على اتصال مع حكومة تشاد بشأن هذا الموضوع.



وعُين كريكه سفيرا في تشاد في تموز 2021 بعد أن شغل مناصب مماثلة في النيجر وأنغولا والفيليبين. كما كان ممثل ألمانيا الخاص لمنطقة الساحل.



وقال مصدر حكومي تشادي لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إن السلطات تأخذ على الدبلوماسي خصوصا "تدخله المفرط" في شؤون "إدارة البلد"، فضلا عن "تصريحاته التي تنزع إلى تقسيم التشاديين".



وأكد المصدر نفسه أن كريكه سبق أن تلقى "تنبيهات" عدة.