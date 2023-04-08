الصين تجري تدريبات على تطويق كامل لتايوان

الصين تجري تدريبات على تطويق كامل لتايوان

تجري الصين السبت تدريبات في مضيق تايوان على تطويق كامل للجزيرة، على ما أعلن التلفزيون الرسمي الصيني.



وأوردت شبكة "سي سي تي في" أن "التدريبات اليوم تركز على القدرة على السيطرة على البحر والمجال الجوي والإعلام لإحداث قوة رادعة وتطويق كامل لتايوان."