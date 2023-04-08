وول ستريت جورنال تنفي تهمة التجسس الموجهة إلى مراسلها في روسيا

وول ستريت جورنال تنفي تهمة التجسس الموجهة إلى مراسلها في روسيا

نفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بشدة الجمعة تهمة "التجسس" التي وجهتها روسيا رسميًا إلى صحافيها إيفان غيرشكوفيتش المحتجز منذ أسبوع.



وكانت وكالة تاس الحكومية ذكرت نقلًا عن مصدر لم تحدده في قوات الأمن أن السلطات الروسية "إتهمت" مراسل "وول ستريت جورنال" الذي كان يعمل في وكالة فرانس برس في الماضي "بالتجسس لحساب بلده".



وأشارت الوكالة إلى أن "الصحافي نفى بشكل قاطع جميع التهم وقال إن أنشطته في روسيا صحافية".



ودانت صحيفة وول ستريت جورنال التهم، مؤكدة أنها "باطلة".

