زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب كهرمان مرعش التركية

زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب كهرمان مرعش التركية



ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، بحسب وكالة "روسيا اليوم".



ووفقًا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقع الزلزال الساعة 3:36 بالتوقيت المحلي، في منطقة غوكصون التابعة للولاية، على عمق 16.36 كلم.