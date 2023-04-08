4 نساء و10 أطفال يصلون كندا من مخيمات يحتجز فيها جهاديون في سوريا

وصلت أربع كنديات وعشرة أطفال كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها جهاديون وعائلاتهم في شمال شرق سوريا، إلى كندا، في رابع عملية من هذا النوع تجريها الحكومة الكندية.



وأوقفت ثلاث منهن في المطار قبل أن يمثلن أمام القضاء بشأن التعهد بعدم المساس بالأمن العام في مجال الارهاب، بحسب بيان اصدرته الشرطة الجمعة. وتم الافراج بشروط عن إحداهن، وتبلغ 38 عاماً.



وقال محاميها، لورانس غرينسبون لوكالة فرانس برس إنه "ليس اتهامًا جنائيًا"، مضيفا أن المدعي العام يريد "التأكد من أن الشخص يلتزم بالشروط لمدة تصل إلى سنة".



وقالت الشرطة أن الأخريين، أمارة أمجد ودور أحمد ، "ستبقيان رهن الاعتقال حتى جلستهما المقبلة المقررة الثلاثاء".



واوضح غرينسبون، أن "الأمور تسير على ما يرام" بالنسبة للمرأة الرابعة، فهي لا تواجه اتهامات جنائية ولا طلب تعهد بشأن الإرهاب.



وأضاف المحامي أن "الأطفال العشرة أعيدوا وهم مع عائلاتهم هنا في كندا".