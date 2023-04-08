تفاهم بين السعودية والحوثيين لوقف الحرب اليمنية

أكد عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" في اليمن محمد البخيتي توصل الحوثيين إلى تفاهم مع السعودية لوقف الحرب اليمنية.



وأوضح، في حديث تلفزيوني، أننا حتى الآن ننتظر من السعودية تنفيذ هذا التفاهم.



ورفض البخيتي الخوض في التفاصيل, مشيرا إلى أن التفاهم شمل كل الملفات سواء ملف الهدنة أو تحقيق السلام الشامل والدائم.



وحذر القيادي في أنصار الله من وجود ضغوط غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة على السعودية والإمارات للاستمرار في العدوان والحصار.