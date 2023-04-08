مسؤولة أوكرانية تتوجه إلى الهند لإجراء محادثات

مسؤولة أوكرانية تتوجه إلى الهند لإجراء محادثات

تتوجه مسؤولة أوكرانية إلى الهند الأحد لإجراء أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.



وتقيم الهند علاقة صداقة قديمة مع موسكو وامتنعت عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.



كما أن نيودلهي من كبار مستوردي المعدات العسكرية من موسكو وزادت منذ عام وارداتها من النفط الروسي مقابل حد الدول الغربية من إمداداتها الآتية من روسيا.



وأعلنت الحكومة الهندية في بيان أن أمينة جاباروفا، النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني، ستتبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي في أوكرانيا مع مسؤول بارز في وزارة الخارجية الهندية.



وبحسب البيان، فإن الهند لديها علاقات ودية وتعاون متعدد الأوجه مع أوكرانيا، وستكون الزيارة مناسبة لتعزيز التفاهم والمصالح المتبادلة.



ولا يوجد ما يشير إلى أن جاباروفا ستلتقي مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي أووزراء من حكومته.

