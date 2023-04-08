محادثات في صنعاء لهدنة جديدة وإحياء عملية السلام

بدأ وفد عماني زيارة إلى صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين ضمن وساطة تهدف إلى التوصل لهدنة جديدة في اليمن وإحياء عملية السلام بعد التقارب السعودي الإيراني، حسبما أفادت مصادر يمنية مسؤولة وكالة فرانس برس السبت.





ويرى مسؤولون في الامم المتحدة وخبراء في الشأن اليمني ان اتفاق طهران والرياض اللتين تدعمان اطرافًا متنازعة في اليمن الغارق في الحرب، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، قد يدفع باتجاه حل سياسي في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.





وقالت مصادر مسؤولة في مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين "وصل وفد عماني برفقة محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الحوثيين إلى صنعاء لإجراء مباحثات مع القيادية الحوثية" بشان هدنة جديدة "وعملية السلام".