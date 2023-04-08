فقدان 20 مهاجرا بعد حادث غرق جديد الجمعة قبالة تونس

اعتبر عشرون مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء في عداد المفقودين بعد حادث غرق الجمعة قبالة سواحل تونس، فيما تم إنقاذ 17 آخرين، وفق ما قال متحدث باسم محكمة صفاقس بوسط شرق البلاد لوكالة فرانس برس.





وبحسب شهادت جمعها القضاء الذي فتح تحقيقا، كان هؤلاء المهاجرون الـ37 قد "أبحروا من الساحل حين غرق مركبهم بعد ظهر الجمعة". وأوضح المتحدث فوزي المصمودي أن 17 مهاجرا فقط تم إنقاذهم.





وهذا الحادث هو السادس منذ بداية آذار، وفق تعداد لفرانس برس. وأسفرت هذه الحوادث قبالة السواحل التونسية عن مصرع أو فقدان مئة شخص على الأقل.