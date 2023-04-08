الخارجية السعودية: مسؤولون سعوديون في إيران لبحث إعادة فتح السفارة والقنصلية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم ان مسؤولين سعوديين وصلوا إلى إيران لبحث إجراءات إعادة فتح سفارة المملكة في طهران وقنصليتها .واشارت وكالة الأنباء السعودية الى وصول "الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة العربية السعودية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العاصمة طهران، وذلك إنفاذا للاتفاق الثلاثي المشترك".