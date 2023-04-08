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مقتل حوالى عشرين شخصاً في هجوم نسب لمتمردين في الكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
2023-04-08 | 14:53
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مقتل حوالى عشرين شخصاً في هجوم نسب لمتمردين في الكونغو الديموقراطية
مقتل حوالى عشرين شخصاً في الكونغو اليموقراطية
قتل حوالى عشرين شخصاً بعد ظهر الجمعة في هجوم جديد نُسب إلى متمردي "القوات الديموقراطية المتحالفة"، التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب مصادر محلية.
وقال نائب رئيس المجتمع المدني المحلي باتريك موكوهي عبر الهاتف "نصبت القوات الديموقراطية المتحالفة كميناً لمزارعين الجمعة قرابة الساعة 16,00 (14,00 ت غ) بالقرب من قرية إنيبولا".
وأكد أنه أحصى بنفسه 21 جثة لرجال ونساء في موقع المجزرة، التي حصلت على بعد حوالى 30 كيلومترًا غرب بلدة أويشا.
وقال جول كامبالي العامل في مشرحة مستشفى أويشا في اتصال مع فرانس برس "تسلمت للتو 19 جثة، وقتل الجميع بسواطير".
وأكد المسؤول العسكري عن إقليم بيني العقيد شارل إيهوتا أوميانغا وقوع الهجوم ونسبه إلى "إرهابيي القوات الديموقراطية المتحالفة"، لكنه لم يحدد عدداً للضحايا "في انتظار عودة عناصره من الميدان".
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد باتريك موكوهي صحته، يظهر حشداً يلتف حول جثة رجل مربوط على إطار خشبي، ومذبوح. وقام رجال بتصوير جثته الموضوعة على قماش مشمع بالقرب من شاحنة تتراكم فيها جثث أخرى ملفوفة بأكياس ملطخة بالدماء.
ولدى نقل الجثث إلى مشرحة أويشا حاول شباب قطع طريق مجاورة احتجاجًا، وسرعان ما فرّقتهم الشرطة "التي حضرت لإطلاق الرصاص لفتح الطريق"، بحسب قول نائب رئيس المجتمع المدني.
وخلص إلى أن "الوضع كارثي هنا".
وأعلنت الأمم المتحدة الخميس أنّ عمليات قتل نُسبت الى "القوات الديموقراطية المتحالفة"، التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، أوقعت في 2 و 3 نيسان أكثر من 30 قتيلاً في ايتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية. وأكدت أنّ هذه الجماعة المسلحة متهمة بقتل أكثر من ستين شخصاً خلال آذار وحده، في إقليم شمال كيفو.
وظهرت "القوات الديموقراطية المتحالفة" المؤلفة أصلا من متمردين أوغنديين غالبيتهم مسلمون، منذ منتصف التسعينات في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث تتهم بارتكاب مذابح بحق آلاف المدنيين.
وبايعت هذه القوات في 2019 تنظيم الدولة الاسلامية الذي يقدمها على انها فرعه في وسط إفريقيا.
من جهتها، عرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات بشأن زعيم "القوات الديموقراطية المتحالفة" موسى بالوكو.
أخبار دولية
هجوم
الكونغو الديموقراطية
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