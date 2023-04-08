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مصرع 11 مهاجرا في غرق مركب قبالة سواحل المغرب

أخبار دولية
2023-04-08 | 15:41
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مصرع 11 مهاجرا في غرق مركب قبالة سواحل المغرب
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مصرع 11 مهاجرا في غرق مركب قبالة سواحل المغرب

قضى 11 مهاجرا بعد غرق قاربهم المتهالك قبالة سواحل جنوب المغرب، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية السبت. 
 
     
وقعت المأساة قبالة الشاطئ الأبيض قرب كلميم في جنوب المملكة.

أخبار دولية

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