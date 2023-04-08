واشنطن تدعو بكين الى "ضبط النفس" إثر بدئها مناورات عسكرية في مضيق تايوان

دعت الولايات المتحدة السبت الصين إلى "ضبط النفس" بعد بدئها مناورات عسكرية في محيط تايوان، مؤكدة أن واشنطن مستعدة للوفاء بالتزاماتها الأمنية في آسيا.





وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية "قنوات اتصالنا مع جمهورية الصين الشعبية ما زالت مفتوحة، وندعو دائمًا إلى ضبط النفس وعدم تغيير الوضع القائم".