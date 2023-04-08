إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا في اتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة صواريخ أطلقت مساء السبت من سوريا في اتجاه اسرائيل، وذلك بعد قصف مماثل من لبنان في الأيام الأخيرة على خلفية تصاعد أعمال العنف في الشرق الأوسط.





وقال الجيش في بيان مقتضب إن أحد الصواريخ "سقط في أرض خلاء بجنوب هضبة الجولان".





وكان أعلن في وقت سابق أن صافرات الإنذار دوت في هذه المنطقة.