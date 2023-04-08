وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان شابا يبلغ من العمر 20 عاما قد استشهد برصاص جنود إسرائيليين خلال مواجهة بين الجنود ومجموعة من الفلسطينيين في بلدة عزون بقضاء قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.