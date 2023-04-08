تواصل التظاهرات في إسرائيل ضد الإصلاح القضائي للأسبوع الرابع عشر

تظاهر حشد من الإسرائيليين مجددا في تل أبيب مساء السبت للاحتجاج على الإصلاح القضائي الذي تريد حكومة بنيامين نتانياهو تطبيقه ويعتبره المتظاهرون مناهضا للديموقراطية.





ورفع محتجون لافتات كتب على بعضها "أنقذوا الديموقراطية" و"الحرية للجميع" و"نتانياهو يقودنا إلى الحرب".





وجاءت التظاهرة غداة هجوم دهس بسيارة في طريق على شاطئ البحر في تل أبيب خلّف قتيلاً وسبعة جرحى.