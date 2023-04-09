الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تقصف في سوريا ردا على إطلاق صواريخ

أعلن الجيش الإسرائيلي ليل السبت الأحد أنه شن ضربات في سوريا بعد إطلاق صواريخ باتجاه هضبة الجولان التي ضمتها فلسطين المحتلة.



وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أن المدفعية تقصف المنطقة السورية التي أُطلِقَت منها صواريخ باتجاه "الأراضي الإسرائيلية".