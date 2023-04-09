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قتلى وجرحي اثر اشتباكات داخل سجون في هندوراس
أخبار دولية
2023-04-09 | 00:22
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قتلى وجرحي اثر اشتباكات داخل سجون في هندوراس
كم بلغ عدد القتلى والجرحي؟
قُتل شخص واصيب سبعة اثر اشتباكات متزامنة بين سجناء ينتمون الى عصابات متناحرة في أربعة سجون في هندوراس، وفق السلطات.
وأكدت المتحدثة باسم المركز الوطني للسجون ديغنا أغيلار أن الحراس تمكنوا بالتعاون مع وحدات عدة من الشرطة، من استعادة النظام في السجون الأربعة التي اندلع فيها شغب قبل حلول الظلام.
وتقع السجون الأربعة في مدن تمارا (شرق) وإل بورفينير (شمال) وسانتا باربرا وموروسيلي (شمال غرب).
وأوضحت أغيلار أن أعمال الشغب بين أعضاء منظمتين إجراميتين أدّت إلى مقتل شخص وإصابة اثنين في سجن سانتا باربرا، وإصابة ثلاثة في موروسيلي واثنين في تمارا.
وبحسب المتحدثة، نقل المعتقلون المصابون إلى المستشفيات.
وقال مصدر في مصلحة السجون للصحافة إن إحدى المنظمات الإجرامية تلقت تعليمات من الخارج لمحاولة زعزعة الأمن القومي خلال أسبوع عيد الفصح.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن طلقات نارية عدة سمعت داخل السجون لكن السلطات لم تؤكد إذا كان السجناء يحملون أسلحة نارية.
أخبار دولية
اشتباكات
سجون
هندوراس
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