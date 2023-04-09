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الحكومة التشادية تفرج عن 259 سجينا دينوا اثر مشاركتهم في تظاهرة

أخبار دولية
2023-04-09 | 00:27
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الحكومة التشادية تفرج عن 259 سجينا دينوا اثر مشاركتهم في تظاهرة
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الحكومة التشادية تفرج عن 259 سجينا دينوا اثر مشاركتهم في تظاهرة

أفرجت السلطات في تشاد عن نحو 259 شخصا، معظمهم شباب، بموجب عفو، بعد توقيفهم في تشرين الأول والحكم عليهم بالسجن على خلفية مشاركتهم في تظاهرة مناهضة للحكومة قُمعت بعنف. 
 
وسلّمت وزيرة الدولة للعدل لويز بوركو نغارادومري شهادة الإفراج للمعنيين بالعفو في مقر وزارة العدل، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. 
 
وبعد قضائهم أكثر من خمسة أشهر في السجن "أحضِرَ المعنيون الـ259 من سجن موسورو (300 كلم شمال شرق نجامينا) إلى الوزارة وافرج عنهم فورا"، حسب ما أكد محاميهم فريديريك داينونيت لفرانس برس. 
 
وأوقف أكثر من 600 شخص، بينهم 80 قاصرا، في نجامينا أثناء واثر تظاهرة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022 شهدت مقتل 73 شخصا وفق الحصيلة الرسمية، لكن المعارضة ومنظمات غير حكومية تؤكد أن عدد الضحايا الذي قضوا برصاص الشرطة أكبر بكثير. 
 
واحتُجز الموقوفون شهرا ونصف شهر في سجن شديد الحراسة في كورو تورو وسط الصحراء على بعد أكثر من 600 كيلومتر من العاصمة. 

ونددت المعارضة ومنظمات حقوقية بحالات اختفاء وإعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب.
 
وحُكم على 262 موقوفا في 2 كانون الأول في محاكمة جماعية بدون محامين وبدون وسائل إعلام، بالسجن من سنتين إلى ثلاث سنوات بتهم أبرزها "التجمع غير المصرح به" و"تدمير ممتلكات".
 
لكن في 27 آذار، أصدر الرئيس محمد إدريس ديبي إيتنو عفوا عن 259 منهم.
 
ونُظمت التظاهرة بدعوة من المعارضة احتجاجا على تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين.

أخبار دولية

تشاد

مظاهرات

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