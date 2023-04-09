تايوان ترصد تسع سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت تسع سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة في اليوم الثاني من مناورات تنظمها بكين في المنطقة.



وأكدت الوزارة أنها تراقب تحركات الجيش الصيني من خلال نظام رصد واستطلاع استخباراتي مشترك، موضحة أن الطائرات الحربية التي رُصدت حتى الساعة 12,00 (04,00 ت غ) هي مقاتلات وقاذفات.