سوناك يشيد باتفاق السلام في ايرلندا الشمالية: لحظة رائعة

اتفاق الجمعة العظيمة أنهى ثلاثة عقود من الصراع في المقاطعة البريطانية

أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك باتفاق السلام التاريخي الموقع في 1998 في إيرلندا الشمالية، التي سيزورها الرئيس الأميركي جو بايدن للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لإبرامه.



وكان سوناك (42 عاماً) يبلغ 17 عاماً عندما وُقّع في 10 نيسان 1998 اتفاق الجمعة العظيمة الذي أنهى ثلاثة عقود من الصراع الدامي في المقاطعة البريطانية.



ورأى في بيان صدر عن داونينغ ستريت أن الاتفاق كان "لحظة رائعة في تاريخ أمتنا".



وأضاف "أنه مثال نادر للغاية لأشخاص فعلوا ما لم يكن من الممكن تصوره في السابق لخلق مستقبل أفضل لأيرلندا الشمالية".



وتابع أن "ذا الوعد بمستقبل أفضل الذي قطعناه لجميع سكان أيرلندا الشمالية هو ما سأفكر فيه قبل كل شيء في الأيام القادمة".



وسيشارك سوناك في عدد من المناسبات الأسبوع المقبل بمناسبة الذكرى السنوية للاتفاق المبرم برعاية الولايات المتحدة بين الحكومتين البريطانية والإيرلندية والأحزاب السياسية في إيرلندا الشمالية.