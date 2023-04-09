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الصين أجرت محاكاة لضربات ضد "أهداف رئيسية في تايوان"
أخبار دولية
2023-04-09 | 02:41
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الصين أجرت محاكاة لضربات ضد "أهداف رئيسية في تايوان"
شملت التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان "محاكاة لضربات دقيقة مشتركة ضد أهداف رئيسية في الجزيرة والمياه المحيطة" بها، كما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية.
وقالت قناة التلفزيون العامة الصينية "سي سي تي في" إن القوات الجوية نشرت عشرات الطائرات "لتحلق في المجال الجوي المستهدف" بينما نفذت القوات البرية تدريبات على "ضربات دقيقة متعددة الأهداف".
وكانت الصين أجرت في اليوم الأول من مناورات في مضيق تايوان السبت تدريبات على "تطويق كامل" للجزيرة وفق ما ذكر التلفزيون الحكومي.
وتأتي هذه التدريبات العسكريّة في مضيق تايوان في أجواء توتّر مع الجزيرة بعد اجتماع رئيستها تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النوّاب الأميركي كيفن مكارثي في الولايات المتحدة.
ردًا على ذلك، توعّدت بكين على الفور باتّخاذ "إجراءات حازمة وقويّة".
أخبار دولية
الصين
تايوان
مناورات
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