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"أم الكنائس" المسيحية كنيسة القيامة في القدس تحتفل بعيد الفصح
أخبار دولية
2023-04-09 | 05:10
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"أم الكنائس" المسيحية كنيسة القيامة في القدس تحتفل بعيد الفصح
في الاراضي المقدسة، إحتفلت الكنائس اليوم الأحد بعيد الفصح المجيد.
وفي كنيسة "أم الكنائس" المسيحية، كنيسة القيامة في القدس، أُقيمَ قداس أحد الفصح بحضورِ قناصلِ الدول الكاثوليكية.
كما اُقيمَ قداسٌ في بازيليك البشارة للروم الكاثوليك في القدس بمشاركة ابناء القدس وعدد ممن تمكنوا من الوصول إلى المدينة المقدسة على الرَغمِ من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وحواجزِه العسكرية الى جانب الحُجاجِ الأجانب.
أخبار دولية
كنيسة القيام في القدس
فلسطين المحتلة
عيد الفصح
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