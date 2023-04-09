مراسم بركة الكهنة التقليدية عند حائط المبكى حوّلت القدس إلى ثكنة عسكرية

شارك الآلاف من المصلين اليهود في بركة الكهنة التقليدية عند حائط المُبكى ضمن مراسم عيد الفصح.



وحوّلت هذه المراسم القدس الى ثكنة عسكرية.



وقد عمد عشرات من اليهود الى اقتحامِ باحات المسجد الاقصى خلال الاحتفالات بذريعة أنّ حائطَ المُبكى في خطر.



وحاولَ الجيش الاسرائيليّ مراراً ابعاد المسلمين عن الباحات ومن داخل المسجد الاقصى افساحاً في المجال امام دخول اليهود للصلاة.