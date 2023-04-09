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مقتل رجل وابنته في ضربات روسية استهدفت جنوب شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2023-04-09 | 05:48
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مقتل رجل وابنته في ضربات روسية استهدفت جنوب شرق أوكرانيا
قُتل رجل يبلغ من العمر 50 عاماً وابنته (11 عاماً) عندما أصابت غارات جوية روسية منزلهما في زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، على ما ذكر مسؤولون أوكرانيون الأحد.
وقال رئيس خدمة الطوارئ في البلاد سيرغي كروك على مواقع التواصل الاجتماعي: "العدو شن هجوما صاروخيا على زابوريجيا وقتل أسرة أوكرانية أخرى".
وأشار رئيس بلدية المدينة أناتولي كورتييف، إلى أن الفتاة توفيت أثناء نقلها في سيارة إسعاف.
وانتشل رجال الإنقاذ والدتها البالغة من العمر 46 عاماً وهي على قيد الحياة من تحت الأنقاض. في حين لم تكن الابنة الكبرى في المنزل عند وقوع الضربات خلال الليل، بحسب خدمة الطوارئ.
وأوضح رئيس بلدية المدينة أن صاروخين أطلقتهما روسيا أصابا منطقة سكنية، مما ألحق أضراراً بنوافذ وسقوف عشرات المنازل.
ومنطقة زابوريجيا هي واحدة من أربع مقاطعات أوكرانية ضمتها موسكو بعد بدء الهجوم الروسي في شباط 2022.
أخبار دولية
ضربات روسية
أوكرانيا
زابوريجيا
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