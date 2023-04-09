رئيس وزراء اثيوبيا يتعهد بتفكيك قوات أنشأتها بعض الولايات

تعهّد رئيس وزراء اثيوبيا أبيي أحمد بتفكيك القوات التي أنشأتها بعض الولايات، محذرا من أنه سيتم اتخاذ إجراءت انفاذ القانون ضد أي معارضة "هدامة".



وتأتي المبادرة التي اعلن عنها الخميس بهدف تفكيك قوات شكّلتها بعض الولايات تمهيدا لدمج عناصرها في الجيش الفدرالي أو الشرطة أو في الحياة المدنية.



وأكد رئيس الوزراء الاثيوب في بيان نشر على حسابه على تويتر أن بلاده "واجهت صعوبات (...) فيما يتعلق بالقوات الخاصة في الولايات" مشيرا إلى وجود نقاط تفتيش غير قانونية وعمليات تهريب وقطع طرق.



ويتيح الدستور الإثيوبي لكل من الولايات الـ11 التي تتألف منها البلاد والتي تتوزّع بحسب اللغة والثقافة، أن تنشئ شرطتها الخاصة.