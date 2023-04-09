قتلى إثر اندلاع حريق قرب العاصمة الفيليبينية

لقي سبعة أشخاص من بينهم طفلان حتفهم إثر حريق اندلع مساء السبت قرب العاصمة مانيلا، بحسب ما اعلنت قوات الشرطة المحلية.



وقامت النيران بتدمير 40 مسكنا في بلدية تايتاي المكتظة بالسكان جنوب شرق مانيلا، بحسب الشرطة التي قالت إن عددا من العائلات كانت تقيم في منزل واحد لا يمكن الوصول إليه سوى عبر زقاق ضيق طويل علقت في النيران.



ومن بين الضحايا طفلة عمرها عامين وطفل يبلغ من العمر 12 عاما.



وأوضح جويل كوستيديو، القائم بأعمال رئيس شرطة تاتاي لوكالة فرانس برس أنهم "لم يتمكنوا من الهرب وعلقوا" في النيران.



وأصبحت ستون عائلة على الأقل دون مأوى نتيجة للحريق، بحسب الشرطة.



واستغرق اخماد الحريق نحو ساعتين، بحسب كوستوديو، مشيرا أن المحققين يعتقدون أن سبب اندلاع الحريق قد يعود إلى خلل في الاسلاك في أحد المنازل.