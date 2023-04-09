الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البابا يندد بـ"عقبات" تعيق السلام في العالم

أخبار دولية
2023-04-09 | 09:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البابا يندد بـ&quot;عقبات&quot; تعيق السلام في العالم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
البابا يندد بـ"عقبات" تعيق السلام في العالم

ندد البابا فرنسيس بـ"عقبات" عديدة تعيق مسيرة السلام في العالم خلال رسالته التقليدية إلى مدينة روما والعالم بمناسبة عيد الفصح، ذاكرا أوكرانيا والشرق الأوسط والإرهاب الدولي. 
     
وأعرب البابا فرنسيس في رسالته أمام 100 ألف مؤمن تجمعوا في ساحة القديس بطرس عن "قلقه البالغ" من دوامة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، خلال إحيائه قداس عيد الفصح.
      
وقال الزعيم الروحي لـ1,3 مليار كاثوليكي في العالم، إن الهجمات "تهدد جو الثقة والاحترام المتبادل المنشود والضروري لاستئناف الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين حتى يسود السلام المدينة المقدسة والمنطقة كلها".
      
وكما في العام 2022، كرس البابا مكانة خاصة في رسالته للحرب في أوكرانيا. وقال متضرعا إلى الرب: "عزِّ الجرحى والذين فقدوا أحباءهم بسبب الحرب واجعل الأسرى يعودون بأمان إلى عائلاتهم"، داعياً "المجتمع الدولي بأسره لكي يجتهد من أجل إنهاء هذه الحرب وجميع الصراعات التي تُدمي العالم".
      
وعدّد البابا حوالى عشرين دولة، مصلياً لـ "لبنان الذي ما زال يبحث عن الاستقرار والوحدة لكي يتخطّى الانقسامات ويعمل جميع المواطنين معا من أجل خير البلاد العام"، كما صلى "لشعب تونس لاسيما الشباب والذين يعانون بسبب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية". 
      
وذكر أيضاً "سوريا التي ما زالت تنتظر السلام"، و"المتضررين من الزلزال العنيف في تركيا وسوريا" الذي وقع في شباط وأدى إلى مقتل 56 ألف شخص وإلى أضرار قُدّرت بأكثر من مليار يورو.
     
وذكر البابا في رسالته "عمليات السلام والمصالحة الجارية في إثيوبيا وجنوب السودان"، و"العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية"، و"ضحايا الإرهاب الدولي، ولا سيما في بوركينا فاسو ومالي وموزمبيق ونيجيريا"، و"هايتي التي تعاني منذ سنوات عديدة بسبب أزمة اجتماعية وسياسية وإنسانية خطيرة".
      
وترأس البابا قداس عيد الفصح تحت شمس ساطعة، قبل أن يقوم بجولة طويلة على متن سيارته الخاصة "باباموبيل" في ممرات ساحة القديس بطرس، مباركاً المؤمنين.
      
وتزداد صحّة البابا بنديكتوس السادس عشر هشاشة، ويتنقل في كرسي متحرك بسبب آلام في الركبة. 
      
إلى ذلك ترأس البابا الأرجنتيني (86 عامًا) الذي دخل المستشفى الأسبوع الماضي بسبب التهاب الشعب الهوائية، قداس عيد الفصح مساء السبت لمدة ساعتين ونصف الساعة في كاتدرائية القديس بطرس في روما، بحضور نحو ثمانية آلاف شخص. 
     
وألغى الحبر الأعظم الذي أُدخل المستشفى الأسبوع الماضي، مشاركته التقليدية الجمعة في درب الصليب في الكولوسيوم في روما، بسبب البرد. 
     
واحتفل البابا فرنسيس بقداس "خميس الأسرار" و"رتبة الغسل" حيث غسل أقدام 12 سجينا شابا داخل سجن للأحداث في روما.

أخبار دولية

البابا فرنسيس

السلام

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تقصف في سوريا ردا على إطلاق صواريخ
تواصل التظاهرات في إسرائيل ضد الإصلاح القضائي للأسبوع الرابع عشر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:26

وفد سعودي في صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين حول عملية السلام

LBCI
أخبار لبنان
06:14

البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان ليتجاوز الانقسامات

LBCI
خبر عاجل
06:13

البابا فرنسيس في رسالة عيد الفصح: ساعد يا ربّ لبنان الذي ما يزال يبحث عن الإستقرار والوحدة حتّى يتخطى الانقسامات ويعمل جميع المواطنين معًا من أجل خير البلاد

LBCI
أخبار دولية
02:23

سوناك يشيد باتفاق السلام في ايرلندا الشمالية: لحظة رائعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:24

مصرع مهاجرين اثنين وفقدان نحو عشرين في حادث غرق في المتوسط

LBCI
أخبار دولية
15:10

وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

العاصمة الفرنسية تحتضن ذهب الفراعنة.. حدث ثقافيٍ يُعرِّف الزائر على الفرعون رمسيس الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل بإمكان الولايات المتحدة الأميركية حفظ أسرارها؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:28

اشكال كبير في منطقة بكفتين-الكورة.. اطلاق نار وسقوط جرحى

LBCI
اسرار
00:51

أسرار الصحف 09-04-2023

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-08

وزارة الداخلية: إستئناف العمل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الثلاثاء المقبل..

LBCI
أمن وقضاء
13:38

"الأمن أمانة".. توقيفات وضبط مخدرات في حصيلة عمل قوى الأمن الداخلي خلال أسبوع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:02

النافعة تعود الى العمل الجزئي الثلاثاء... اليكم الخدمات التي ستقدمها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

العاصمة الفرنسية تحتضن ذهب الفراعنة.. حدث ثقافيٍ يُعرِّف الزائر على الفرعون رمسيس الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل بإمكان الولايات المتحدة الأميركية حفظ أسرارها؟

LBCI
أمن وقضاء
13:38

"الأمن أمانة".. توقيفات وضبط مخدرات في حصيلة عمل قوى الأمن الداخلي خلال أسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ماذا خسرت الرياضة اللبنانية من عدم إستكمال مشروع مجمع إميل لحود الاولمبي للسباحة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

مرسوم تشكيل لجان القيد للإنتخابات البلدية... هل يكون سبباً للطعن بها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

هل تُمدّدُ مهلة تقديم الطلبات لعضوية الهيئة الناظمة للكهرباء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

بالأرقام: كلفة التأخر عن الإتفاق النهائي مع صندوق النقد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

في أحد الشعانين تبعاً للتقويم الشرقي... توحيد للطوائف وملتقى للأحبة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:07

سلسلة من المنخفضات الجوية بدءا من يوم غد

LBCI
أمن وقضاء
15:22

سقوط جرحى بحادث سير مروّع قبل نفق شكا بإتجاه طرابلس (صور)

LBCI
خبر عاجل
03:44

الراعي في قداس عيد الفصح: ابحثوا أيها النواب عن شخص لانتخابه رئيسا للجمهورية واخرجوا من الحيرة وانتظار كلمة السر وكفّوا عن هدم الدولة

LBCI
منوعات
07:04

حادثة مأساوية... دب يقتل شابًا في إيطاليا!

LBCI
خبر عاجل
06:13

البابا فرنسيس في رسالة عيد الفصح: ساعد يا ربّ لبنان الذي ما يزال يبحث عن الإستقرار والوحدة حتّى يتخطى الانقسامات ويعمل جميع المواطنين معًا من أجل خير البلاد

LBCI
أخبار لبنان
03:28

ميقاتي: انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بالبحث بموضوع تصحيح رواتب القطاع العام

LBCI
اسرار
00:51

أسرار الصحف 09-04-2023

LBCI
صحة وتغذية
05:34

لصحة دماغ أفضل... تناولوا هذه الأطعمة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة