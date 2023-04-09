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وفدان إيرانيان في السعودية بحلول نهاية الأسبوع
أخبار دولية
2023-04-09 | 10:53
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وفدان إيرانيان في السعودية بحلول نهاية الأسبوع
وفدان إيرانيان في السعودية بحلول نهاية الأسبوع
يزور وفدان إيرانيان السعودية بحلول نهاية الأسبوع بهدف إطلاق عملية إعادة فتح ممثليات الجمهورية الإسلامية في المملكة، على ما أعلن الأحد مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية.
ويأتي هذا الإعلان غداة وصول وفد دبلوماسي سعودي إلى طهران لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في الجمهورية الإسلامية، بعد ثلاثة أيام من لقاء تاريخي في بكين بين وزيري خارجية البلدَين.
وقال مدير دائرة الخليج الفارسي في وزارة الخارجية الايرانية علي رضا عناتي الأحد عبر التلفزيون الرسمي "نتوقّع سفر وفدَين إلى السعودية بحلول نهاية الأسبوع أحدهما إلى جدّة وثانيهما إلى الرياض، بهدف التحضير لإعادة" العلاقات الثنائية.
الخميس، أكدت الرياض وطهران في بيان مشترك عقب لقاء بين وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والإيراني حسين أمير عبداللهيان في بكين "على أهمية متابعة تنفذ اتفاق بكن وتفعله، بما عزز الثقة المتبادلة ووسع نطاق التعاون، وسهم في تحقق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".
وقطعت إيران والسعوديّة علاقاتهما الدبلوماسيّة في العام 2016 عندما هاجم محتجّون إيرانيّون البعثات الدبلوماسيّة السعوديّة في طهران ومشهد (شمال شرق)، بعدما أعدمت المملكة رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر.
وأوضح عنايتي أن الوفد السعودي الذي وصل السبت "سيبقى في طهران بضعة أيام ثم سيذهب إلى مشهد"، ثاني أكبر المدن الإيرانية، "بهدف التحضير لإعادة فتح السفارة والقنصلية العامة".
وسيتيح الاتفاق الذي وقعته طهران والرياض في بكين إمكانية إعادة فتح سفارتَي البلدَين بحلول منتصف أيار وتنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والأمني الموقعة منذ أكثر من 20 عامًا.
وفي 19 آذار، تلقّى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض لتتويج التقارب بين البلدين. ومن المتوقّع أن تجري الزيارة في نهاية نيسان بعد شهر رمضان.
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