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وفد سعودي في صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين حول عملية السلام

أخبار دولية
2023-04-09 | 11:26
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وفد سعودي في صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين حول عملية السلام
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وفد سعودي في صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين حول عملية السلام

وفد سعودي في صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين حول عملية السلام

يجري وفد سعودي محادثات مع الحوثيين في صنعاء الأحد، حسبما أفاد دبلوماسيان يمنيان، في زيارة نادرة للعاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين المتحالفين مع إيران، تأتي في إطار مسعى جديد لإحياء عملية السلام بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران.
      
وقال دبلوماسي يمني في الخليج لوكالة فرانس برس "يزور وفد سعودي صنعاء لمناقشة المضي قدما في صناعة السلام في اليمن". واكد دبلوماسي يمني آخر الزيارة النادرة للوفد السعودي.
     
وكانت وكالة سبأ المتحدثة باسم الحوثيين ذكرت أن الوفد السعودي سيبحث مع رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط "رفع الحصار بكل تداعياته ووقف العدوان واستعادة كافة حقوق الشعب اليمني المحقة ومنها صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز".
      
وسبق أن زارت وفود سعودية العاصمة صنعاء لإجراء محادثات حول عمليات تبادل للاسرى مع الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة ومناطق شاسعة في شمال ووسط وغرب أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
 
لكن هذه الزيارة تأتي في خضم مساع اقليمية ودولية للدفع باتجاه حل سياسي يفتح الباب أمام خروج السعودية من الحرب، ثم إسدال الستار على النزاع بين الحوثيين والحكومة والذي أودى بمئات آلاف الأشخاص.
      
وتستمد هذه الجهود زخمها من اتفاق السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن دعما للحكومة منذ 2015، وإيران التي تدعم الحوثيين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية الشهر الماضي بعد سبع سنوات من القطيعة.
 

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