أربعة قتلى على الأقلّ في انهيار ثلجي على جبل مون بلان

قضى أربعة أشخاص الأحد في انهيار ثلجي على جبل مون بلان في منطقة جبال الألب الفرنسية، في أحد الحوادث التي حصدت العدد الأكبر من الأرواح في فرنسا في السنوات الأخيرة.ونجم عن الحادث، الذي حصل عند الساعة 11,27 على نهر أرمانسيت الجليدي في مرتفعات بلدة كونتامين-مونجوا، مقتل أربعة أشخاص وإصابة شخص بشكل طفيف، فيما لم يتأذّ ثمانية آخرون كانوا في الموقع، بحسب حصيلة جديدة صدرت عن إقليم أوت-سافوا.ولم تحدّد هوية الضحايا بحلول بعد ظهر الأحد. وحدث الانهيار خلال تنزّه الضحايا في الموقع.وقال رئيس بلدية كونتامين-مونجوا فرنسوا باربييه لوكالة فرانس برس "كانت الكهوف الجليدية ممتلئة وكانت الظروف جيدة يوم أمس".وفي تشرين الثاني 2022، لقي شخصان مصرعهما في جبال الألب الفرنسية في شامبانيي-آن-فانواز، وكان الحادث الأكبر من حيث الضحايا في ذاك الموسم في فرنسا، بحسب المنظمة الفرنسية لدراسة الانهيارات الثلجية.وتوجّه نحو 20 عنصر إنقاذ ودرك وإطفاء وطبيب إلى موقع الانهيار الثلجي بعد ظهر الأحد، بالإضافة إلى مروحيتين وكلاب مدربة.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر إن "أفكاره مع الضحايا".وأضاف "تمّت تعبئة عناصر الإنقاذ لدينا للعثور على الأشخاص الذين لا يزالون عالقين تحت الثلج. أفكارنا معهم أيضًا".