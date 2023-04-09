يائير لابيد إلتقى نتنياهو: الحكومة الحالية غير مؤهلة لقيادة إسرائيل

إعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بعد لقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحكومة الحالية غير مؤهلة لقيادة إسرائيل في هذا الظرف العصيب.



وقال: "لقد جئت إلى الاجتماع مع نتنياهو وأنا قلق، وخرجت منه أكثر قلقاً"، موضحاً أنه نصحه بتشكيل منتدى أمني صغير وفعال للتعامل مع الموقف.



وحث لابيد نتنياهو على مصادرة كل السلطات المتعلقة بالحرم القدسي من أيدي وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير، قائلاً: "الحرم القدسي خلال شهر رمضان هو المكان الأكثر تفجراً في العالم، ولا يمكن أن يديره مهرج تيك توك فَقَد ثقة الشرطة والقوات في الميدان". وأضاف: "إن ما يراه أعداؤنا أمامهم في كل الساحات هو حكومة غير كفؤة".