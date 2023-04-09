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وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن
أخبار دولية
2023-04-09 | 15:10
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وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن
وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن
وصلت إلى ميناء عدن الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 30 ألف طن متري، التي بلغ إجمالي كمياتها 150 ألف طن متري من الديزل، و100 ألف طن متري من المازوت للمدة من تشرين الثاني 2022 إلى نيسان 2023، سداً للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.
وتأتي منحة المشتقات النفطية السعودية امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية المستمر للشعب اليمني بتوجيهات من خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية.
كما تأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليارات دولار أميركي، التي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أميركي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، وقد أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.
كما أسهمت منح المشتقات النفطية في توفير الطاقة الكهربائية للمشتركين واستمرار عملية توفير الكهرباء وتشغيلها ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 597,281 ميغاوات/ ساعة خلال مدة تشغيل المحطات بداية من شهر تشرين الثاني 2022 حتى شهر شباط 2023.
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