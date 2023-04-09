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مصرع مهاجرين اثنين وفقدان نحو عشرين في حادث غرق في المتوسط

مصرع مهاجرين اثنين وفقدان نحو عشرين في حادث غرق في المتوسط



لقي مهاجران على الأقل مصرعهما وفقد نحو 20 آخرين بعد غرق قاربهم بين تونس وإيطاليا، بحسب ما أفادت منظمة "ريسكشيب" الألمانية غير الحكومية وكالة فرانس برس الأحد.



وأنقذت السفينة "نادر" التابعة للمنظمة غير الحكومية 22 مهاجرا. وقال المسؤول في "ريسكشيب" ستيفن سيفيرت إن السفينة رست بعد ظهر الأحد في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.





