تايوان ترصد 11 سفينة حربية و59 طائرة في محيطها

وزارة الدفاع التايوانية: الجيش الصيني يستمر في إجراء مناورات عسكرية في محيط تايوان

أفادت وزارة الدفاع التايوانية اليوم، بأنها رصدت 11 سفينة حربية و59 طائرة صينية في محيط الجزيرة فيما دخلت مناورات بكين العسكرية يومها الثالث.



وأعلنت الوزارة أن الجيش الصيني "يستمر في إجراء مناورات عسكرية في محيط تايوان"، مشيرة إلى أن مقاتلات وقاذفات هي بين القطع التي رصدت الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (الساعة 02,00 ت غ).