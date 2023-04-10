الصين تؤكد أن طائرات "تحمل ذخيرة حيّة" أجرت "محاكاة لضربات" قرب تايوان

أكدت الصين أن طائرات تابعة لها "تحمل ذخيرة حيّة" أجرت "محاكاة لضربات" قرب تايوان اليوم، موضحة أن حاملة الطائرات "شاندونغ" شاركت أيضا في المناورات الجارية قرب الجزيرة.



وقالت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني في بيان، إن "أسرابا عدة من المقاتلات من طراز اتش-6كاي تحمل الذخيرة الحيّة... نفذت موجات عدة من محاكاة ضربات على أهداف مهمة في جزيرة تايوان"، مشيرة الى أن حاملة الطائرات "شاندونغ" شاركت أيضا "في مناورات اليوم".