بكين تجري تدريبات عسكرية تحاكي "ضرب طوق" حول تايوان

تجري الصين تدريبات عسكرية تحاول فيها محاكاة "ضرب طوق" حول تايوان اليوم، على ما أكد بيان صادر عن الجيش الصيني.



وذكرت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية الصينية أن عشرات الطائرات نُشرت لفرض "حصار جوي" على الجزيرة التي تطالب بها بكين.