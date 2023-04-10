بكين تندد بـ"توغل" سفينة حربية أميركية في بحر الصين الجنوبي

نددت الصين اليوم، "بتوغل" مدمرة أميركية في قطاع في بحر الصين الجنوبي تطالب به بكين، بعد اعلان البحرية الأميركية أن السفنية "ميليوس" أجرت عملية تندرج في إطار "حرية الملاحة".



وقال تيان جونلي المتحدث باسم القيادة الجنوبية في الجيش الصيني في بيان: "المدمرة قاذفة الصواريخ ميليوس توغلت بشكل غير قانوني في المياه المحاذية لشعاب ميجي في جزر نانشا الصينية من دون موافقة الحكومة الصينية". وأعلن أن سلاح الطيران الصيني "تابع السفينة وراقبها".