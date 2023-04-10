الصين تحذر من أن إستقلال تايوان يتعارض مع السلام

حذرت الصين الإثنين من أن إستقلال تايوان يتعارض والسلام في مضيق تايوان، في اليوم الثالث من مناورات عسكرية لها في المنطقة.وقال وانغ وينبين الناطق بإسم وزارة الخارجية الصينية خلال إحاطة إعلامية: "إستقلال تايوان والسلام في مضيق تايوان نقيضان،" مضيفًا: "إذا أردنا حماية السلام والإستقرار في مضيق تايوان، علينا أن نعارض بحزم أي شكل من أشكال الإنفصال المؤدي إلى إستقلال تايوان".