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كنعاني: الوفد السعودي في طهران يتابع إعادة فتح السفارة والقنصلیة
أخبار دولية
2023-04-10 | 04:47
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كنعاني: الوفد السعودي في طهران يتابع إعادة فتح السفارة والقنصلیة
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كنعاني: الوفد السعودي في طهران يتابع إعادة فتح السفارة والقنصلیة
أعلن المتحدث باسم الخارجية الايراني ناصر كنعاني أن ايران حققت نجاحات كبيرة في سياستها الخارجية وفي مجال العلاقات مع جيرانها ودول أخرى.
وأشار الى أن الوفد السعودي وصل إلى إيران قبل يومين، ويتابع إعادة فتح السفارة والقنصلية السعودية في طهران ومشهد، وسيغادر الوفد الإيراني قريباً إلى السعودية.
ونقلت وكالة "
ارنا
" عن كنعاني قوله: "وصل الوفد الفني السعودي إلى طهران قبل یومین بناء على الاتفاقات المبرمة بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات الرسمية بين البلدين وتفعيل العلاقات". وأوضح أن الوفد يقوم حاليا بالتحقيق في الظروف والآليات المناسبة وتوفیر الأرضیة لإعادة فتح السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدینة المشهد المقدسة.
وأعلن أن الوفد الايراني سيتوجه خلال الأيام المقبلة الى السعودية لاعادة فتح السفارة الايرانية والقنصلية بهذا البلد وتمثيل الجمهورية الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي بجدة.
من جهة أخرى، سُئِل المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية عن التطورات في اليمن والمفاوضات الأخيرة لحل الأزمة في هذا البلد، فأجاب: "إننا نشهد تطورات وتحركات جديدة في الشأن اليمني ومنذ بداية هذه الأزمة، أكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية، التي كان ومازال لديها موقف مبدئي واضح ومعلن فيما يتعلق باليمن، أن الحل الوحيد للأزمة هو الحل السياسي بحيث تتواجد جميع الأطراف اليمنية للتفاوض والتباحث مرتكزة على ضمان مصالح الأمة اليمنية لتقرير مصير هذا البلد ولتشكيل حكومة فيه".
وأشار كنعاني إلى دور الجمهورية الإيرانية الاسلامية البنّاء في القضايا الإقليمية وتقديمها الحلول السياسية معتقدة بأن الأزمة في اليمن يمكن أن تنتهي في إطار مبادرات سياسية بعيداً عن اللجوء إلى الأساليب العسكرية.
وإستطرد حديثه في هذا السياق مذكّراً بأن إيران تدعم وتؤيد عملية وقف إطلاق النار الدائم وايجاد حل سياسي في اليمن بما يؤدي ذلك إلى الرفع الكامل للحصار عن اليمن وإرسال المساعدات الإنسانية من دون قيود للشعب اليمني المظلوم.
وذكّر كنعاني بأن إيران أكدت دائما أن الشعب اليمني هو الوحيد الذي يجب أن يقرر مستقبل بلده وحكومته ولا يحق لأحد غيره أن يقرر المصير السياسي نيابة عنه أو أن يفرض عليه ارادة سياسية معينة.
أخبار دولية
ناصر كنعاني
ايران
السعودية
سفارة
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