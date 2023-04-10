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إصابتان في عملية عسكرية إسرائيلية متواصلة في أريحا في الضفة الغربية المحتلة

إصابتان في عملية عسكرية إسرائيلية متواصلة في أريحا في الضفة الغربية المحتلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين عن إصابة شخصين بجروح بالرصاص الحي بالأطراف السفلية خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "إصابتان برصاص الإحتلال الحي في الأطراف السفلية وصلتا مستشفى أريحا الحكومي".



وأكد الجيش الإسرائيلي أن "قواته تنشط في مخيم عقبة جبر"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.







