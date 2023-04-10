مانيلا: لن نسمح "بأعمال هجومية" من قواعد متاحة للقوات الأميركية

مانيلا: لن نسمح "بأعمال هجومية" من قواعد متاحة للقوات الأميركية

أكد الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الإثنين أن بلده لن يسمح بأي "أعمال هجومية" من القواعد التي أتاح إستخدامها للقوات الأميركية.



والأسبوع الماضي، حددت مانيلا أربع قواعد عسكرية إضافية يمكن للولايات المتحدة إستخدامها، إحداها قريبة من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وأخرى غير بعيدة عن تايوان.



وواشنطن ومانيلا حليفتان منذ عقود وتربط بينهما معاهدة دفاعية أبرمت عام 2014 وتعرف بإسم إتفاق التعاون الدفاعي المعزز. وتسمح هذه المعاهدة للقوات الأميركية بإستعمال خمس قواعد فيليبينية وتخزين معدات ومواد عسكرية فيها.



ورفع عدد هذه القواعد إلى تسع في شباط لكن من دون تحديد مواقع الأربع الإضافية.



وحذرت الصين الأسبوع الماضي من أن تعزيز إنتشار القوات الأميركية في المنطقة سيؤدي حتمًا إلى زيادة التوتر العسكري وتهديد السلام والإستقرار الإقليميين.