وزير الخارجية المصري لبيدرسون: لضرورة القضاء على الإرهاب في سوريا وإنهاء التدخل الخارجي فيها

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله في سوريا وإنهاء التدخل الخارجي فيها.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد: "إن شكري أعرب في اتصال هاتفي أمس مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون عن دعم مصر الكامل للجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية سوريا، بما يتسق وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك في ظل الأولوية الكبيرة التي توليها مصر لاستعادة أمن واستقرار سوريا الشقيقة، وإنهاء جميع صور الإرهاب والتدخل الأجنبي فيها".



واتفق الجانبان بحسب أبو زيد على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، حيث أبدى المبعوث الأممي تقديره لدور مصر ودعمها المستمر للأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل للأزمة في سوريا.