مقتل فتى فلسطيني في عملية عسكرية إسرائيلية متواصلة في أريحا في الضفة الغربية المحتلة

مقتل فتى فلسطيني في عملية عسكرية إسرائيلية متواصلة في أريحا في الضفة الغربية المحتلة

قتل فتى فلسطيني خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تنشط في مخيم عقبة جبر.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "شهيد برصاص الإحتلال في أريحا". وأضافت في بيان لاحق: "إستشهاد الطفل محمد فايز بلهان (15 عامًا) برصاص الإحتلال الحي في الرأس والبطن".



وكانت الوزارة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن إصابتين في الأطراف السفلية قالت إنهما وصلتا إلى مستشفى أريحا الحكومي.