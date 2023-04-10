الأمن الروسي يصادر 700 كلغ من الكوكايين كانت في طريقها إلى الإتحاد الأوروبي

أفاد جهاز الأمن الفيديرالي الروسي بمصادرة 700 كيلوغرام من الكوكايين بقيمة تزيد عن 2,5 مليار روبل تم نقلها من إحدى دول أميركا اللاتينية عبر الأراضي الروسية لنقلها للإتحاد الأوروبي، وفق وكالة "روسيا اليوم".وجاء في بيان صدر عن مركز الإتصالات الإجتماعية التابع للهيئة اليوم الإثنين: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي محاولة قامت بها جماعة إجرامية دولية أخرى لاستخدام الأراضي الروسية لنقل وبيع المخدرات".وأضاف البيان: "تم تحديد 3 مواطنين أجانب وهم من كولومبيا وإحدى دول الإتحاد الأوروبي وصلوا إلى روسيا لتنفيذ هذه العملية متعددة المراحل في مجال تجارة المخدرات. وأثناء عملية إحتجازهم تمت مصادرة 699 كيلوغرامًا من الكوكايين منهم. وتدل تقييمات الخبراء على أن قيمة هذه الدفعة تتجاوز في السوق الروسية السوداء 2,5 مليار روبل".وأشار إلى أن "المجرمين قاموا بإيصال هذه الدفعة من الكوكايين إلى موسكو ونشرها في مستودع في مقاطعة موسكو. ومن المخطط نقل هذه المخدرات إلى إحدى دول الإتحاد الأوروبي وبيع جزء منها في روسيا".