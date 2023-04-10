الكرملين يؤيد المناورات العسكرية الصينية

أيد الكرملين بالكامل المناورات العسكرية التي تجريها الصين في محيط تايوان، معتبرا أن بكين تتعرض "لاستفزازات" من جانب الولايات المتحدة الداعمة للجزيرة.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين: "تملك الصين حقا سياديا في التحرك ردا على هذه التصرفات الاستفزازية ولا سيما عبر إجراء مناورات".